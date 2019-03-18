مصدر بالمركزي: 4 مليارات دولار تدفقات من صناديق عالمية لمصر في شهرين

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول بالبنك المركزي في تصريحات خاصة لمصراوي، إن شهري يناير وفبراير الماضيين شهدا تدفقات من الصناديق الدولية لمصر بقيمة 4 مليارات دولار مقارنة بتحقيقهم تدفقات للخارج خلال العام الماضي.

وأرجع المصدر هذه التدفقات إلى تسجيل الجنيه ارتفاعا أمام الدولار خلال الشهرين الماضيين، نتيجة برنامج الإصلاح النقدي والمالي الذي بدأت مصر تنفيذه من نوفمبر2016.

وتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنحو 58 قرشا منذ بداية العام وحتى الآن، ليسجل 17.38 جنيه للبيع، و17.28 جنيه للشراء.

وقال محمد معيط، وزير المالية، في بيان سابق إن رصيد استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة بالسوق المصرية بلغ في نهاية فبراير نحو 15.8 دولار.

وأضاف الوزير أن هذا الإقبال المتزايد جاء نتيجة تنامي الاقتصاد المصري وثقة المستثمرين والمؤسسات المالية في استمرار هذا التنامي مع استمرار النمو بشكل متسارع، في ظل تحسن كافة المؤشرات المالية، وهذا ما أكدته تقارير مؤسسات التصنيف الدولية.

وبحسب يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي، فإن إجمالي التدفقات الدولارية بالبنك شهدت قفزة بداية من يناير الماضي وحتى الآن لتتجاوز 3 مليارات دولار تتوزع بين تدفقات من صناديق استثمار عالمية للاستثمار في الجنيه المصري وتنازلات من العملاء وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وقال مصدر مسؤول بالبنك المركزي في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم إن الجهاز المصرفي تلقى خلال شهر فبراير الماضي تنازلات دولارية من العملاء بقيمة 4 مليارات دولار.

أوضح المصدر أن هذه التنازلات كانت عبارة عن تحويلات من المصريين العاملين بالخارج أو بيع دولار من عملاء البنوك.