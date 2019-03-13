عمرو نصار يلقي كلمة مصر في مؤتمر أفريقيا الآن بأوغندا

كتبت- دينا خالد:

ألقى عمرو نصار، وزير الصناعة، كلمة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات مؤتمر أفريقيا الآن والذي يعقد اليوم الأربعاء بالعاصمة الأوغندية كمبالا.

وبحسب بيان صحفي عن الوزارة فإن نصار نقل عن الرئيس السيسي تقديره لرؤية أوغندا المتكاملة حول الإندماج السياسي في أفريقيا، والتي طرحتها أمام قمة الاتحاد الأفريقي الأخيرة في فبراير 2019 بأديس أبابا.

وأشار إلى توافق الروئ بين مصر وأوغندا بأن جذور التعاون والإندماج الأفريقي متأصلة في تاريخها المُشترك والممتد لقرون عبر الزمان.

وأكد نصار على دعم مصر لعملية التحول الاقتصادي والاجتماعي بالقارة الأفريقية وتحقيق تطلعات شعوبها.

ولفت نصار إلى أهمية قيام الدول الأفريقية بتعزيز وحدتها وتعاونها المشترك لمواجهة المشكلات التي تواجه القارة في إطار منهجي، ووضع خطط تنفيذية عملية وواقعية لمجابهتها والتغلب عليها.

وقال إن مصر لديها رؤية شاملة لمواجهة تحديات القارة الرئيسية تم طرحها خلال قمة الآلية الافريقية لمراجعة النظراء عام 2015 بجنوب أفريقيا والتي تمثل عنق الزجاجة للقارة الافريقية نحو الاستقرار والتقدم.

وتتطلع مصر للمضي قدماً من خلال 3 محاور رئيسية ، مشيرا الي أن هذه الرؤية تتطلب قرارات سياسية واستراتيجية ضرورية لتحقيق أهداف التكامل والنهضة الأفريقية المشتركة، بحسب البيان.

وقال نصار إن مصر مستمرة في تكثيف الحوار وتبادل الرؤى بين الشعوب والقادة الأفارقة على كافة المستويات الحكومية والشعبية وفي مختلف المجالات بهدف التعرف على اهتمامات دول القارة واستعراض كافة مقترحات التنمية في إطار ترسيخ ملكية كل أفريقي لمستقبل أفريقيا .