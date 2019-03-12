التخطيط: 54% ارتفاعًا بنسبة السيدات الحاصلات على ماجستير ودبلومة الإدارة العامة



القاهرة- مصراوي:

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بمؤتمر "دور المرأة في تحقيق التنمية المستدامة" بمكتبة الإسكندرية والذي نظمه برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي التابع لقطاع البحث الأكاديمي بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدلبحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء.

وقالت هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة خلال المؤتمر إن عدد السيدات اللاتي حصلن على ماجستير ودبلومة الإدارة العامة، وارتفع ليبلغ نسبة 54% إلى جانب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

وأضافت أن البرنامج الرئيسي انتهى من تدريب 205 من الموظفين الإداريين وبلغت نسبة النساء منهم 48% متابعة أن البرامج تضمنت كذلك برنامج الماجستير المهني في النوع الاجتماعي والتنمية والذي يعد الأول من نوعه في الجامعات المصرية عن المساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة في المجتمع.

ونقل البيان عن الوزيرة هالة السعيد، إن خطط الدولة الحالية تركز بشكل أساسي على مشاركة وتمكين المرأة والشباب على حدٍ سواء باعتبارهما عنصران فاعلان تسهم مشاركتهما إلى تضمين فكر جديد فيه جزء من الإبداع والتحديث للفكر الحالي.