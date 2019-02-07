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    الدولار يرتفع بـ"البركة" ويستقر في 10 بنوك أخرى بنهاية تعاملات الخميس

    05:03 م الخميس 07 فبراير 2019
    الدولار يرتفع بـ"البركة" ويستقر في 10 بنوك أخرى بنهاية تعاملات الخميس

    أسعار الدولار

    كتبت- شيماء حفظي:

    رفع بنك البركة مصر سعر صرف الدولار قرشين، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، بينما استقر سعره في 10 بنوك أخرى عند نفس مستوى التعاملات الصباحية.

    وزاد سعر الدولار قرشين، في بنك البركة إلى 17.57جنيه للشراء، و17.67 جنيه للبيع.

    بينما استقر سعر صرف العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والعربي الأفريقي، وقناة السويس، والإسكندرية عند 17.55 جنيه للشراء، و17.65 جنيه للبيع.

    كما استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند 17.56 جنيه للشراء، و17.66 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عند 17.57 جنيه للشراء، و17.67 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنك التعمير والإسكان عند 17.59 جنيه للشراء، و17.69 جنيه للبيع.

    واستقر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، عند 17.64 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع.

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