انخفاض الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الخميس بالأسواق

كتب : أحمد الخطيب

10:29 ص 22/01/2026

أسعار الحديد والأسمنت

انخفضت أسعار الأسمنت والحديد الاستثماري، في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس 22-1-2026، بينما ارتفعت أسعار حديد عز، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 35664.51 جنيه، بتراجع 132.52 جنيه.

سعر طن حديد عز: 37211.73 جنيه، بزيادة 354.26 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3946.74 جنيه، بتراجع 36.59 جنيه.

أسعار الحديد أسعار مواد البناء

