بعد ارتفاع 10 جلسات متتالية.. البورصة تكسر سلسلة الصعود بتراجع طفيف

كتبت- شيماء حفظي:

هبطت البورصة بنهاية تعاملات اليوم الخميس، بنسبة طفيفة، بعد سلسلة ارتفاع استمرت 10 جلسات متتالية.

وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.09%، إلى مستوى 14753 نقطة، مدفوعًا بمبيعات أجنبية وعربية.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.4%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب اليوم، صافي بيع بقيمة 86.9 مليون جنيه، والعرب صافي بيع بقيمة 11.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المصريين صافي شراء بقيمة 98.8 مليون جنيه.

وكانت وتيرة الارتفاع في المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 شهدت تباطؤا خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث صعد بنسبة 0.2% إلى مستوى 14722 نقطة، وهو ما أرجعه أحمد زكريا، مدير حسابات العملاء بشركة عكاظ للسمسرة، لبدء مرور أسعار الأسهم بمرحلة جني أرباح بعد سلسلة الصعود الأخيرة.