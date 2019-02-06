  • عاجل:الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة البرودة والأمطار والسيول

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نتيجة الشهادة الإعدادية أسعار الدولار الطقس خليها تصدي معرض الكتاب أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

    الدولار ينخفض في بنكين بنهاية تعاملات اليوم

    05:05 م الأربعاء 06 فبراير 2019
    الدولار ينخفض في بنكين بنهاية تعاملات اليوم

    أسعار الدولار

    القاهرة – مصراوي:

    انخفض سعر الدولار أمام الجنيه في بنكي قناة السويس وكريدي أجريكول، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستواه بتعاملات الصباح، بينما استقر السعر في9 بنوك أخرى.

    وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشين في بنك قناة السويس إلى 17.56 جنيه للشراء و16.66 جنيه للبيع، مقابل 17.58 جنيه للشراء، و17.68 جنيه للبيع.

    وخفض بنك كريدي أجريكول، سعر الدولار، قرشا واحدا، ليصل إلى 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع، مقابل 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 17.59 جنيه للشراء، و17.69 جنيه للبيع.

    كما استقر سعر صرف العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والعربي الأفريقي إلى 17.55 جنيه للشراء، و17.65 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار بداية التعاملات.

    كما استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند 17.56 جنيه للشراء، و17.66 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنك التعمير والإسكان عند 17.59 جنيه للشراء، و17.69 جنيه للبيع.

    وواصل سعر الدولار استقراره في بنك الإسكندرية عند 17.60 جنيه للشراء، و17.70 جنيه للبيع.

    واستقر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، عند 17.64 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع.

    أسعار الدولار بنك قناة السويس بنك كريدي أجريكول البنك التجاري الدولي
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان