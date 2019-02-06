الدولار ينخفض في بنكين بنهاية تعاملات اليوم

القاهرة – مصراوي:

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه في بنكي قناة السويس وكريدي أجريكول، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستواه بتعاملات الصباح، بينما استقر السعر في9 بنوك أخرى.

وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشين في بنك قناة السويس إلى 17.56 جنيه للشراء و16.66 جنيه للبيع، مقابل 17.58 جنيه للشراء، و17.68 جنيه للبيع.

وخفض بنك كريدي أجريكول، سعر الدولار، قرشا واحدا، ليصل إلى 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع، مقابل 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 17.59 جنيه للشراء، و17.69 جنيه للبيع.

كما استقر سعر صرف العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والعربي الأفريقي إلى 17.55 جنيه للشراء، و17.65 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار بداية التعاملات.

كما استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند 17.56 جنيه للشراء، و17.66 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنك التعمير والإسكان عند 17.59 جنيه للشراء، و17.69 جنيه للبيع.

وواصل سعر الدولار استقراره في بنك الإسكندرية عند 17.60 جنيه للشراء، و17.70 جنيه للبيع.

واستقر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، عند 17.64 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع.