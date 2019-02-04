البنك الأهلي يرفع حد السحب من ماكينات الـ ATM إلى 8 آلاف جنيه في الحركة الواحدة

كتبت- منال المصري:

رفع البنك الأهلي المصري، الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي "ATM" إلى 8 آلاف جنيه في الحركة الواحدة لحاملي البطاقات الصادرة من البنك، وفقا للصفحة الرسمية للبنك على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال مصدر بالبنك، لمصراوي، إن الحد الأقصى للسحل في الحركة الواحدة كان 5 آلاف جنيه، وأن الحد الأقصى اليومي للسحب مستقر عند 15 ألف جنيه دون تغيير.

وأضاف المصدر أن الحد الأقصى للإيداع في اليوم لحاملي البطاقات الصادرة عن البنك أيضا بقى عند 20 ألف جنيه دون تغيير.

ويصدر البنك الأهلي 3 أنواع من بطاقات الخصم المباشر وهم الكلاسيكية والجولد والبلاتينيوم، وترتبط هذه الكروت بحسابات العملاء بالبنك ويتوقف نوع الكارت حسب حجم مدخرات العميل بالبنك.

وفي أكتوبر الماضي، رفع البنك ورفع البنك حد السحب اليومي على البطاقة الكلاسيكية إلى 15 ألف جنيه من 10 آلاف جنيه سابقًا، بينما أبقى على حد السحب اليومي دون تغيير لبطاقتي "جولد"، و"بلاتنيوم" عند 20 ألف جنيه، و30 ألف جنيه على التوالي.

اقرأ أيضا:

البنك الأهلي يرفع حد السحب والمشتريات على بطاقات الخصم المباشر





"الأهلي" يرفع حد الإيداع عبر ماكينات الصرف الآلي إلى 20 ألف جنيه يوميًا



