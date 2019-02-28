العمل الدولية توقع اتفاقية مع "ميثانكس" لدعم مشروع "وظائف لائقة للشباب"

كتب- مصطفى عيد:

شهدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية بين منظمة العمل الدولية وشركة ميثانكس مصر، بشأن مد مشروع "وظائف لائقة لشباب مصر"، بمنحة بقيمة 18 مليون جنيه مقدمة من الشركة في إطار المسؤولية المجتمعية للشركات.

وقالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في بيان اليوم الخميس، إن المشروع سيتم تنفيذه في محافظة دمياط.

ووقع الاتفاقية أريك أوشلان، القائم بأعمال مدير مكتب منظمة العمل الدولية، ومحمد شندي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ميثانكس مصر، بحضور جيس داتون، سفير كندا لدى القاهرة.

وقالت وزيرة الاستثمار، إن مشروع "وظائف لائقة لشباب مصر" من أهم المشروعات التي تعطي الوزارة لها أولوية لأنها توفر فرص عمل للشباب، موضحة أنه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية تم الارتقاء بترتيب مصر في المؤشرات الدولية.

وأضافت أن الوزارة حريصة على الاستثمار في العنصر البشري سواء في مجال ريادة الأعمال من خلال مبادرة "فكرتك شركتك" لدعم الشركات الناشئة، أو من خلال المنح التي تحصل عليها الوزارة من خلال الشركاء في التنمية.

ورحبت الوزيرة، بمساهمة شركة ميثانكس مصر في هذا المشروع في إطار المسؤولية المجتمعية، داعية كافة الشركات إلى تنفيذ المسؤولية المجتمعية في مشروعات بمجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية ودعم التعليم والتدريب والبحث العلمي.

كما دعت الوزيرة الشركات إلى المشاركة في برامج رعاية الأسر الفقيرة وتحسين معيشة المواطنين، وتوفير فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة ورعاية الموهوبين والمبتكرين.

وقال إريك أوشلان القائم بأعمال مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إن مشروع "وظائف لائقة لشباب مصر- معا لمواجهة التحدي في دمياط" يهدف إلى البناء على مخزون الخبرة والنجاح لمشروع "وظائف لائقة لشباب مصر" الممول من الحكومة الكندية لتوفير فرص العمل اللائق للشباب في محافظة دمياط.

وأضاف أن المشروع سيعمل على التركيز على توفير العمل عن طريق دعم ريادة الأعمال، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الشركاء المحليين لتحسين الخدمات من أجل دعم الشباب المتعطل عن العمل، كما سيتناول المشروع نواحٍ متعددة بما في ذلك السلامة والصحة المهنية، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي.

وتابع أوشلان: "ترى منظمة العمل الدولية أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي نموذج ناجح من حيث استدامة المساهمات الإنمائية التي خططت لها منظمة العمل الدولية ونفذتها في البداية بخبراتها التقنية والدولية".

وقال السفير الكندي لدى القاهرة: "حقق مشروع وظائف لائقة لشباب مصر الذي تموله كندا الكثير من النتائج الإيجابية وهو مثال قوي على مهارات التوظيف للنساء الأولى بالرعاية والشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".



وأضاف: "تعتبر المشاركة الأخيرة لشركة ميثانكس مصر تطوراً هاماً، حيث تسلط الضوء على نماذج التمويل المختلطة وأثر التزامات القطاع الخاص في التمويل المشترك لاستدامة المشروع، في الوقت الذي ينتهي فيه المشروع الممول من كندا، فإن العديد من الأنشطة ستستمر في دمياط، وذلك بفضل دعم شركة ميثانكس مصر".

وذكر محمد شندي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ميثانكس مصر، أن هذا المشروع يأتي كجزء من برنامج المسؤولية المجتمعية للشركة؛ حيث يمثل الاعتقاد الرئيسي للشركة أن نشاطها يجب أن يُحدث أثرا إيجابيا على حياة الأفراد.

وقال: "في العام الماضي، تعاوننا مع منظمة العمل الدولية لتقديم تدريب 108 سيدات من دمياط على برنامج (صاحبات المشروعات الصغيرة يمضين قدما)، وتدريب (ابدأ وحسن مشروعك) لعدد 118 من الشباب من الجنسين من دمياط، كما قدمنا أيضا نموذجين لأندية البحث عن وظيفة لثلاثة وثلاثين من الشباب".