البورصة تنخفض 0.8% مع نهاية تعاملات الأربعاء

كتب- مصطفى عيد:

تراجعت البورصة خلال تعاملات اليوم الأربعاء مع اتجاه المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع، لتواصل تراجعها للجلسة الخامسة على التوالي.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.77% إلى مستوى 14772 نقطة، بنهاية تعاملات اليوم.

كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.18%، والمؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.27%.

وسجلت تعاملات المصريين والعرب صافي بيع خلال جلسة اليوم بنحو 334.6 مليون جنيه، و11.1 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء بقيمة 345.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض خلال تعاملات أمس، بنسبة 0.4%، إلى مستوى 14886 نقطة، مع اتجاه الأجانب والعرب إلى البيع.