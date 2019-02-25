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    التضامن توقع غدًا بروتوكولات تعاون مع الجمعيات المشاركة في "حياة كريمة"

    02:14 م الإثنين 25 فبراير 2019
    التضامن توقع غدًا بروتوكولات تعاون مع الجمعيات المشاركة في "حياة كريمة"

    وزارة التضامن الاجتماعي

    القاهرة- مصراوي:

    توقع وزارة التضامن الاجتماعي غدًا الثلاثاء بروتوكولات تعاون مع الجمعيات المشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

    ومع بداية العام الجاري أطلق الرئيس، عبد الفتاح السيسي، مبادرة "حياة كريمة" للأسر الأكثر احتياجًا، بهدف تنمية أفقر 100 قرية تتجاوز نسب الفقر فيها أكثر من 70% خلال نحو عام.

    وبحسب بيان سابق لوزارة التضامن الاجتماعي فإن هذه القرى تم اختيارها وفقًا لخرائط الفقر المحدثة ومعظمها في محافظات الجيزة والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد والقليوبية والبحيرة ومرسى مطروح وشمال سيناء.

    وكانت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أكدت في بيان صحفي على مراعاة الاستهداف عند تطبيق هذه المبادرة بحيث تصل الخدمات إلى مستحقيها فعليًا ومنع الازدواجية وضمان استدامة الخدمات.

    وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة حياة كريمة السيسي

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