  • عاجل:"الأرصاد" تكشف عن ظاهرة جوية تحدث للمرة الثانية هذا الشتاء (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    خطاب البشير تركي آل الشيخ علاوات المعاشات انفجار الدرب الأحمر الطقس أسعار الدولار خليها تصدي أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

    تراجع البطاطس والطماطم.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

    11:05 ص الأحد 24 فبراير 2019
    تراجع البطاطس والطماطم.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

    أسعار الخضروات والفاكهة

    كتبت- شيرين صلاح:

    تراجعت أسعار كيلو الطماطم، والبطاطس، والكوسة، واليوسفي بين 25 قرشًا وجنيهين خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق العبور مقارنة بمستوياتها أمس السبت.

    وارتفعت أسعار كيلو البرتقال أبو سرة والرمان بين 50 قرشًا وجنيه في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين جنيهين و5 جنيهات، بتراجع 75 قرشًا.

    البطاطس بين 3.5 و6.5 جنيه، بتراجع 25 قرشًا.

    البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

    الكوسة بين 6 و10 جنيهات، بتراجع جنيهين.

    الفاصوليا بين 17 و21 جنيهًا.

    الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات.

    الفلفل الرومي البلدي بين 6 و7جنيهات.

    الفلفل الحامي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

    الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

    الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.

    البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

    القلقاس بين 3 و5 جنيهات.

    أسعار الفاكهة:

    البرتقال البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

    البرتقال السكري بين 3 و4 جنيهات.

    البرتقال أبو سرة بين جنيهين و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.

    اليوسفي بين 3 و5 جنيهات، بتراجع جنيهين.

    الليمون البلدي بين 6.5 و8.5 جنيه.

    الجوافة بين 6 و10جنيهات.

    الرمان بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

    الموز البلدي بين 3 و5 جنيهات.

    أسعار الخضر والفاكهة أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور

    الخبر التالى:

    ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان