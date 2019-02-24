تراجع البطاطس والطماطم.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار كيلو الطماطم، والبطاطس، والكوسة، واليوسفي بين 25 قرشًا وجنيهين خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق العبور مقارنة بمستوياتها أمس السبت.

وارتفعت أسعار كيلو البرتقال أبو سرة والرمان بين 50 قرشًا وجنيه في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين جنيهين و5 جنيهات، بتراجع 75 قرشًا.

البطاطس بين 3.5 و6.5 جنيه، بتراجع 25 قرشًا.

البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الكوسة بين 6 و10 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الفاصوليا بين 17 و21 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و7جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.

البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

القلقاس بين 3 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال السكري بين 3 و4 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين جنيهين و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.

اليوسفي بين 3 و5 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الليمون البلدي بين 6.5 و8.5 جنيه.

الجوافة بين 6 و10جنيهات.

الرمان بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الموز البلدي بين 3 و5 جنيهات.