الطن يفقد 200 جنيه.. انخفاض أسعار الحديد ببعض الشركات بعد هبوط الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار منتجات الحديد ببعض الشركات بنحو 200 جنيه في الطن مع التراجع الملحوظ لسعر الدولار أمام الجنيه خلال الأسابيع الأخيرة، على الرغم من ارتفاع أسعار خام البليت في الأسواق العالمية.

وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن بعض مصانع الحديد خفضت أسعار منتجاتها بنحو 200 جنيه في الطن، خلال الأيام الماضية.

ويتراوح سعر طن الحديد حاليًا بين 11.3 و11.8 ألف جنيه للمستهلك، بينما يتراوح سعر الطن تسليم أرض المصنع بين 11 و11.6 ألف جنيه، بحسب الزيني.

وأرجع محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، تراجع الأسعار إلى انخفاض سعر الدولار بنحو 36 قرشا أمام الجنيه منذ الأسبوع الأخير من شهر يناير الماضي، مما أدى إلى تراجع أسعار الحديد.

وبدأ سعر الدولار موجة تراجع أمام الجنيه، منذ الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، وذلك تزامنا مع زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلية.

وقال حنفي، إن الصناع والتجار كانوا يتوقعون زيادة في أسعار الحديد، خاصة بعد ارتفاع سعر خام البليت خلال الفترة الماضية "ولكن العكس هو ما حدث، حيث تراجعت الأسعار بعد انخفاض سعر الدولار"، بحسب قوله.

ووصل سعر طن خام البليت بعد الزيادة الأخيرة إلى 440 دولارًا حاليًا مقابل 410 دولارات، بحسب ما قاله الزيني.

لكن تلك الزيادة لم تنعكس على أسعار المنتجات النهائية نتيجة تراجع أسعار الدولار أمام الجنيه، وفقا لما قاله حنفي.

وتوقع الزيني، تراجع أسعار خام البليت خلال الفترة القادمة، هو ما قد يعني انخفاضا جديدا في أسعار الحديد.

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