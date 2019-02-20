مشتريات أجنبية وعربية تصعد بالبورصة في نهاية التعاملات

كتبت- شيماء حفظي:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة بشكل طفيف، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مدعومًا بمشتريات أجنبية وعربية.

ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.4%، إلى مستوى 15213 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.3% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.2%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب اليوم صافي شراء بقيمة 174.5 مليون جنيه، والعرب صافي شراء بقيمة 9.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 183.7 مليون جنيه.