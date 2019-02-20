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    مشتريات أجنبية وعربية تصعد بالبورصة في نهاية التعاملات

    02:59 م الأربعاء 20 فبراير 2019
    مشتريات أجنبية وعربية تصعد بالبورصة في نهاية التعاملات

    البورصة المصرية

    كتبت- شيماء حفظي:
    صعد المؤشر الرئيسي للبورصة بشكل طفيف، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مدعومًا بمشتريات أجنبية وعربية.
    ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.4%، إلى مستوى 15213 نقطة.
    وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.3% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.2%.
    وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب اليوم صافي شراء بقيمة 174.5 مليون جنيه، والعرب صافي شراء بقيمة 9.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 183.7 مليون جنيه.

    البورصة المصرية تعاملات البورصة
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