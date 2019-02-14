وزيرة التخطيط: نستهدف وصول المرأة إلى 43% من المراكز القيادية بالدولة

الملا يلتقي مسؤولي عدد من شركات البترول العالمية على هامش إيجبس 2019

القاهرة- مصراوي:

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن المستهدف الوصول بالمراكز القيادية للمرأة بالدولة إلى 43%، وكذلك رفع نسبة مشاركة المرأة بالعمل بالجهاز الإداري للدولة، بحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الخميس.

وأشارت الوزيرة إلى برامج تمكين المرأة من الناحية القيادية، التي تنفذها وزارة التخطيط، مشيرة إلى برنامج "المرأة القيادية" الذي يتم بالتعاون مع جامعة ميزوري الأمريكية، والذي يستهدف تدريب عدد كبير من القيادات التنفيذية داخل الجهاز الإداري للدولة لتمكينهن من تولي المراكز القيادية داخل الجهاز الإداري للدولة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في فعاليات اليوم الثالث لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2019" بجلسة "المرأة في الطاقة" أمس الأربعاء، المُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبإشراف وزارة البترول والثروة المعدنية.

وتحدثت الوزيرة، خلال الجلسة، حول استراتيجية المرأة 2017 والتي أطلقها الرئيس السيسي والتي تتضمن عددا من المستهدفات الكمية لمشاركة المرأة بشكل أكبر في سوق العمل وتمكينها سياسياً واقتصادياً، مشيرة إلى أن الاستراتيجية ساهمت في زيادة نسبة عمالة السيدات بنحو 50% مقارنة بعام 2012.

وأوضحت السعيد أن الاستراتيجية تضمنت 7 محاور رئيسة تتعلق بدور المرأة، وخلق بيئة تتسم بالمساواة، والتأكيد على الحقوق المتساوية في التعليم بين الجنسين، وتبني مبادئ المشاركة، وتشجيع المرأة.

وأكدت الوزيرة حق المواطن في التعامل بمبدأ المساواة بغض النظر عن الجنس، موضحة الدور الهام للمرأة في الحياة العامة بمصر وتميز الكثيرات في مجال أداء الأعمال، وتوجه الدولة نحو تعظيم هذا الدور ضمن استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر لعام 2030 وتوفير فرص التميز والتمكين.

وأشارت السعيد إلى توصيات منتدى المرأة للاقتصاد والتنمية حيث يوجه رسالة لكل دول العالم في سبع قضايا رئيسة كان ضروريا على الدول أخذها في الاعتبار لدعم دور المرأة في المجتمعات مؤكدة أن الجميع يعمل بخطى سريعة لتحقيقها.

وتتضمن تلك التوصيات قضية التعليم والاهتمام به، حيث أن التعليم وجودته يؤثر على فرص المرأة، مؤكدة أهمية الاهتمام ببناء المرأة بما يزيد من قدرتها على تنظيم أسرتها ورعايتها بشكل أفضل بما يشكل واحد من أفضل الأمور لدفع وتمكين المرأة اقتصادياً، وفقا للوزيرة.

وتابعت السعيد أنه لا يزال هناك العديد من التحديات التي تواجه كافة الدول في مجال عمل المرأة وتمكينها اقتصادياً.

وأكدت الوزيرة أهمية مضاعفة عدد النساء من صاحبات الحسابات البنكية مما يساعد على إدماج المرأة المالي وتمكينها الاقتصادي، وتقليل نسبة المرأة العاملة في القطاع غير الرسمي، مشيرة إلى ضرورة عدم النظر إلى دور المرأة من منظور "الكم"، ولكن يجب النظر أيضاً إلى الملفات التي تتولى مسؤوليتها السيدات.

وقالت الوزيرة إنه يتم العمل على آلية للمتابعة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وجهاز التعبئة العامة والإحصاء، وذلك لرصد كافة التطورات في مجال عمل المرأة.

وأضافت أن المنتدى يقوم بتفعيل دور تسليط الضوء على قصص النجاح والقيادات، حيث يحتفل المنتدى بقصص النجاح وتكريم القيادات، مشيرة إلى أن التركيز على القدوة المرأة يعد أمراً في غاية الأهمية مما يدعم قدرات المرأة القيادية.

وشاركت الوزيرة في فعاليات تكريم الفائزات في نسخة "إيجبس 2019"، حيث تضمنت قائمة السيدات اللاتي تم تكريمهن عزة كمال مساعد رئيس الاستكشاف بشركة الوسطاني للبترول بجائزة المرأة القيادية، وسارة منصور مهندسة آلات وتحكم بالشركة المصرية للغاز الطبيعي "جاسكو" بجائزة سيدة العام للكوادر الشابة.

كما ضمت القائمة نادين التناهي طالبة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بحصولها على جائزة "stem star of the year"، وحصلت شركة إكسون موبيل على جائزة الشركة الموظفة للعام من حيث الشمول والتنوع.