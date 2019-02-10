"الاتصالات" تخطط لإنشاء أكاديمية للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع "التعليم"

كتب- محمد علاء الدين:

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن وزارته تنسق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل مشاركة الجامعات والكليات وتطوير مراكز التدريب بهدف تنمية المهارات الرقمية للشباب.

وأضاف خلال لقائه مع فريق من مؤسسة أوكسفورد العالمية للأبحاث والاستشارات أن الذكاء الاصطناعي سيصبح المحور الرئيسي في الاستراتيجية القومية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومن المتوقع أن تؤدي الشراكة بين الوزارتين إلى تأسيس أكاديمية متخصصة في هذا المجال.

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي عنصر شديد الأهمية وسيظل محتلاً هذه المكانة المحورية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال العقد القادم.

وأكد الوزير قناعته بأن المناخ أصبح مناسبًا لمصر لتعظيم الاستفادة من كل ما يمكن أن يقدمه الذكاء الاصطناعي.

كما شدد على أهمية بناء قدرات الجيل الجديد من الشباب الواعد الذي يتمتع بقاعدة واسعة من المعرفة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذين يمكن الاعتماد عليهم.

وتابع "يجب أن يكون هذا الأمر هو محور استراتيجيتنا كي نجذب الاستثمار ونعطي دفعة لخدمات وصادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".

وعلى صعيد آخر، قال طلعت لفريق مجموعة أوكسفورد للأعمال إن الوزارة تعمل على توفير العديد من الخدمات الحكومية سواء للشركات أو الأفراد عبر عدة منصات إلكترونية كجزء من استراتيجية الوزارة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقال: "وبينما نواصل تقديم المزيد من الخدمات إلكترونيًا عبر الإنترنت، سيتم توفيرها أيضًا عبر الهاتف أو من خلال التواصل المباشر في مكاتب البريد المنتشرة عبر أنحاء البلاد".