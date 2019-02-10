"كايرو ثري اية للدواجن" تتفق على إنشاء محطة طاقة شمسية بـ 90 مليون دولار

كتبت- منال المصري:

قالت شركة الكرم للطاقة الشمسة "كرم سولار"، إنها وقعت اتفاقية لتوليد وتوزيع الطاقة بقيمة 90 مليون دولار مع "كايرو ثري اية للدواجن"، بحسب بيان للشركة اليوم الأحد.

وستوفر شركة الكرم للطاقة الشمسة 100٪ من احتياجات الطاقة اللازمة لتشغيل أول وأكبر مشاريع الدواجن في منطقة الواحات بالبحرية والمنفذة بواسطة "كايرو ثري اية للدواجن".

وتعتبر هذه الصفقة الجديدة هي الأكبر بين اتفاقيات الشركة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، ومن المتوقع أن تضاعف هذه الاتفاقية محفظة مشاريع توليد الكهرباء لشركة الكرم للطاقة الشمسية والتي تصل إلى ما يقرب من 80 ميجاوات سيتم تنفيذها بحلول نهاية عام 2019.

وقال عمرو الصواف، رئيس مجلس إدارة شركة الكرم للطاقة الشمسية، إن هذه الاتفاقية تشكل خطوة مهمة جديدة في مسيرة الشركة المستمرة لقيادة النمو في القطاع الخاص في مجال الطاقة الشمسية في مصر.

وأضاف صواف أن شركة "كرم باور"، التابعة لمجموعة الكرم للطاقة الشمسية، من المتوقع أن تصبح أكبر مزود للطاقة الشمسية في القطاع الخاص من خلال توسعها السريع والتزامها بمتابعة المشروعات الجديدة في مصر.

و من جانبه علق أمير اسكندر، الرئيس التنفيذي لشركة "كايرو ثري اية للدواجن"، معبرا عن ترحيبه بهذه الاتفاقية.

وقال في البيان إنها خطوة مشرفة لنا أن نتعاون مع شركة الكرم للطاقة الشمسية، التي تمتلك خبرة واسعة ومشاريع ناجحة في هذا القطاع، ونحن نتطلع إلى زيادة التعاون بين شركاتنا في المستقبل.

جدير بالذكر أن شركة "كرم باور" هي شركة تابعة لمجموعة الكرم للطاقة الشمسية، وتختص بالاستثمار في اتفاقيات شراء الطاقة الشمسية الخاصة (PPAs)، كما تعد أول شركة قطاع خاصة تمتلك ترخيص لتوزيع الطاقة في مصر.

وتتسع مشاريع كرم باور الحالية لتشمل مشروع بطاقة إنتاجية 23.5 ميجاوات لمجموعة الدقهلية، ومشروع توليد وتوزيع الطاقة بحجم ٢٠ ميجاوات لشركة البدر للاستثمار والأسواق التجارية (أركان بلازا).