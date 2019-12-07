ارتفاع البلطي وتراجع الجمبري.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

كتب - علاء حجاج :

ارتفع سعر السمك البلطي والبوري، خلال تعاملات اليوم السبت، في سوق العبور، بينما انخفضت أسعار الجمبري واستقرت أسعار الكابوريا، مقارنة بأسعار أمس الجمعة.

وبحسب بيانات موقع سوق العبور تراجع سعر الجمبري الممتاز اليوم السبت بمقدار 20 جنية ليترواح بين 300 جنيه و360 جنيها.

وارتفع سعر كيلو السمك البلطي الجملة، اليوم بمقدار جنيه واحد ليتراوح بين 23 و26 جنيها، وارتفع سعر كيلو السمك البوري بمقدار 5 جنيهات ليتراوح بين 45 و 51 جنيها.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح اليوم بين 30 و140 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراجع سعر كيلو السبيط والكالماري بمقدار 20 جنية ليتراوح بين 90 جنيهًا و 190 جنيهًا.

وانخفض سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بمقدار 5 جنيهات ليتراوح بين 05 و 64 جنيهًا.

كما استقر سعر كيلو الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا.