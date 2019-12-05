بينها الموبايل بنكج.. 3 أولويات لـ "غانم" بعد توليه رئيس التعمير والإسكان

كتبت- منال المصري:

قال بنك التعمير والإسكان، في بيان اليوم الخميس، إن هناك 3 أولويات لرئيس البنك الجديد حسن غانم خلال الفترة القادمة.

وتتضمن الأولويات الاستمرار في وضع الخطط والاستراتيجيات للتحول الرقمي، بحسب البيان.

وأضاف البيان، أنه ىسيتم إطلاق خدمتي MOBILE BANKINGk و INTERNET BANKING مع بدايات العام المقبل 2020، وذلك وفقا لتوجيهات الدولة للتحول إلى مجتمع غير نقدي، وتفعيل مفهوم الشمول المالي، واجتذاب الفئات المهمشة من التعامل مع الجهاز المصرفي تماشيا مع التطورات العالمية.

وتولى غانم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان في يناير 2018.

وتسلم غانم مهامة رسميا كرئيس لمجلس إدارة البنك إلى جامب منصبة كعضو منتدب، وذلك خلفا لرئيس البنك الأسبق فتحي السباعي والذي تقدم باستقالته لمجلس الإدارة بعد 16 عاما.