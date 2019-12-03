أسعار الذهب ترتفع في السوق المحلي.. والجرام يقفز 3 جنيهات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب 3 جنيهات للجرام الواحد، اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع إلى 658 جنيها مقابل 655 جنيها أمس.

وسجل جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 564 جنيها، وعيار 24 بلغ نحو 752 جنيها، والجنيه الذهب 5264 جنيها.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم زيادة بنحو 7.75 دولار بنسبة 0.53% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1470.19 دولار في الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.