المالية تستضيف وحدة متنقلة ضمن مبادرة الرئيس للاطمئنان على صحة المرأة

وزيرة التضامن في أول مؤتمر صحفي: إطلاق برنامج للتوعية التنموية قريبا

كتب- مصطفى عيد:

تستضيف وزارة المالية، وحدة متنقلة للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، بالتنسيق مع وزارة الصحة خلال الفترة من ٢٤ ديسمبر الحالى إلى ٦ يناير المقبل، تيسيرا على الموظفات وتشجعيهن على الإسراع بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على حالاتهن الصحية، بحسب بيان للوزارة اليوم الأحد.

وعقدت وحدة "تكافؤ الفرص" بوزارة المالية، عددا من الندوات التثقيفية التي تستهدف توعية الموظفات بأهمية المشاركة الإيجابية في المبادرة الرئاسية لصحة المرأة المصرية، التي تعد أحد مسارات توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين.

وشهدت الوحدة المتنقلة للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة إقبالًا كبيرا من الموظفات على إجراء الفحوصات الطبية، وفقا للبيان.

وبحسب بيان الوزارة، تأتي الوحدة المتنقلة في إطار الجهود التي تبذلها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير الرعاية الصحية للمصريين، ومن بينها المبادرات الرئاسية مثل حملة "١٠٠ مليون صحة" للكشف عن الأمراض غير السارية، والقضاء على "فيروس سي"، و"إنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة".

وقالت داليا فؤاد رئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية، إنها تعتز بالدعم الكبير الذي توليه الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة لتمكين المرأة المصرية من استحقاقاتها في شتى ميادين العمل، وتوفير الرعاية الصحية لها باعتبارها شريكا أصيلا في بناء وحاضر الأمة، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وتابعت داليا فؤاد، أن المبادرات الرئاسية للرعاية الصحية مثل "دعم صحة المرأة"، تُعد إحدى ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وركيزة أساسية لتحقيق التنمية البشرية.

وأشادت رئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية، بمستوى الوعي الصحي لدى موظفات وزارة المالية، الذي بدا واضحا في حرصهن على المشاركة الفعَّالة في المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، حيث أسهمت الوحدة المتنقلة، التي استضافتها الوزارة، في تيسير خضوعهن للفحوصات الطبية المقررة، وفقا للبيان.