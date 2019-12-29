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هبوط جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات اليوم الأحد 29-12-2019

03:05 م الأحد 29 ديسمبر 2019
هبوط جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات اليوم الأحد 29-12-2019

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، بنسبة 0.52%، إلى مستوى 13812 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.1%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.18%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 42.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب صافي شراء بقيمة 24.7 مليون جنيه، و17.9 مليون جنيه على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع مع نهاية تعاملات الخميس الماضي، بنسبة 1%، إلى مستوى 13884 نقطة.

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