البنك الأهلي يتيح مجددًا إصدار "فيزا" المشتريات بضمان عضوية النوادي

كتبت-منال المصري:

قال مسؤول بخدمة العملاء في البنك الأهلي المصري إن البنك قرر إعادة فتح إصدار فيزا المشتريات بضمان عضوية النوادي بعد توقفها من 2016.

وأشار مسؤول خدمة العملاء إلى أن البنك يقبل التعامل مع عضوية نوادي مختلفة مثل النادي الأهلي والزمالك ودجلة والجزيرة والصيد، وغير ذلك من النوادي المعروفة .

كما قرر البنك رفع الحدود الائتمانية لبطاقات الكريدت كارد المعروفة جماهيريا باسم "الفيزا" لتشمل البطاقات المضمنة، والتي تكون بضمان ودائع بالبنك وغير المضمنة والتي تكون بضمان وظيفة أو عضوية نادي.

وقال مسؤول خدمة العملاء إن البنك رفع الحد الأقصى الائتماني لبطاقات الكريدت المضمنة إلى 1.5 مليون جنيه بدلًا من 500 ألف جنيه فيما قرر البنك رفع حدود الفيزا غير المضمنة إلى 750 ألف جنيه بدلًا من 250 ألف جنيه.

ويصدر البنك بطاقات الكريدت كارد للعملاء بغرض إتاحة خدمة تسديد مشترياتهم إلكترونيا بهدف ميكنة المدفوعات .

وتتباين الحدود الائتمانية لبطاقات الكريدت كارد من عميل إلى آخر حسب الحد الأقصى للدخل الشهري والإلتزامات البنكية الأخرى أو حسب حجم ودائع العميل.

ويسمح البنك بإتاحة خدمة السحب الكاش من بطاقات الفيزا سواء داخليًا أو خارجيًا مقابل خصم عمولة على السحب ورسوم استخدام ماكينة الصراف الآلي وعمولة أخرى مقابل تغيير العملة من الجنيه إلى عملة أجنبية إذا تم شراء أون لاين أو خلال تواجده خارجيًا.

ويقر البنك العمولة على السحب الكاش فقط دون المشتريات وذلك لتخصص بطاقات الفيزا بغرض المشتريات وليس السحب الكاش .

ويهدف قرار البنك الأهلي إلى زيادة معدلات الطلب على الاقتراض على القروض الشخصية تماشيا مع قرار البنك المركزي برفع الحد الأقصى لقسط القرض الشخصي للأفراد الي 50% بدلًا من 35%.