سعر الدولار اليوم يتراجع مقابل الجنيه في نهاية تعاملات الثلاثاء

كتب : ميريت نادي

02:52 م 17/03/2026

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و16 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 17-3-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 52.3 جنيه للشراء، و52.4 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 52.3 جنيه للشراء، و52.4 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 52.29 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 52.3 جنيه للشراء، و52.4 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 52.36 جنيه للشراء، و52.46 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 52.28 جنيه للشراء، و52.38 جنيه للبيع، بتراجع بتراجع قرشين للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 52.30 جنيه للشراء، و52.40 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 52.3 جنيه للشراء، و52.4 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 52.31 جنيه للشراء، و52.41 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 52.36 جنيه للشراء، و52.46 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

موعد عيد الفطر المبارك فلكيًا.. وموعد رؤية هلال شوال
أخبار مصر

موعد عيد الفطر المبارك فلكيًا.. وموعد رؤية هلال شوال
طارق لطفي لـ مصراوي: بدر في "فرصة أخيرة" يتشابه مع أسطورة "الأب الروحي"
دراما و تليفزيون

طارق لطفي لـ مصراوي: بدر في "فرصة أخيرة" يتشابه مع أسطورة "الأب الروحي"
أسعار الأسماك تقفز بنسبة تصل إلى 20% بالأسواق.. والشعبة توضح الأسباب
اقتصاد

أسعار الأسماك تقفز بنسبة تصل إلى 20% بالأسواق.. والشعبة توضح الأسباب
د. مصطفى الفقي: أخطأت في دخولي البرلمان
مصراوى TV

د. مصطفى الفقي: أخطأت في دخولي البرلمان
كأس مصر.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة بيراميدز وبتروجيت
رياضة محلية

كأس مصر.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة بيراميدز وبتروجيت

- موعد عيد الفطر المبارك فلكيًا.. وموعد رؤية هلال شوال
تصل لـ50 جنيها.. أرما ترفع أسعار سمن وزيت كريستال والممتاز- قائمة جديدة
الحد الأدنى للأجور.. 15% زيادة والحكومة تعلن التفاصيل قريبًا