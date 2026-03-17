انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و16 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 17-3-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 52.3 جنيه للشراء، و52.4 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 52.3 جنيه للشراء، و52.4 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 52.29 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 52.3 جنيه للشراء، و52.4 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 52.36 جنيه للشراء، و52.46 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 52.28 جنيه للشراء، و52.38 جنيه للبيع، بتراجع بتراجع قرشين للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 52.30 جنيه للشراء، و52.40 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 52.3 جنيه للشراء، و52.4 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 52.31 جنيه للشراء، و52.41 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 52.36 جنيه للشراء، و52.46 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.