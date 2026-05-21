أُعلن البنك الأهلي المصري عن شراكة استراتيجية مع بنك QNB مصر لاستكمال ميكنة منافذ تحصيل الرسوم على الطرق، ضمن منظومة التحصيل الإلكتروني مسبق الدفع "طريقي"، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية لمنظومة النقل.

وتهدف الشراكة إلى تعزيز كفاءة التشغيل، وتيسير الحركة المرورية، وتقليل الاعتماد على المعاملات النقدية، من خلال تطبيق منظومة إلكترونية متكاملة لتحصيل رسوم المرور على الطرق.

دعم منظومة الدفع الإلكتروني

وقال يحيى أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود البنك لدعم منظومة الدفع الإلكتروني وتوفير أحدث الحلول المصرفية، بما يضمن تنفيذ عمليات التحصيل بشكل آمن وسريع وفعال على مستوى الجمهورية، عبر توفير وتشغيل ماكينات نقاط البيع الإلكترونية.

وأشار إلى أن المنظومة الجديدة سيتم إطلاقها قريبًا لصالح مالكي المركبات، حيث تعتمد على آليات رقمية متطورة تتيح للمستخدمين الاستفادة من خدمات التحصيل بصورة أكثر سهولة ومرونة، من خلال إنشاء حسابات إلكترونية عبر التطبيق أو المنصة الرئيسية المخصصة للخدمة، وتركيب ملصق إلكتروني للمركبات من خلال مكاتب الاشتراكات المعتمدة.

وأضاف أن رسوم المرور سيتم خصمها إلكترونيًا عبر منظومة تعتمد على الكاميرات والبوابات الذكية للتعرف على المركبات وتسجيل قيمة العبور تلقائيًا، بما يسمح بمرور المركبات عبر الحارات المخصصة للتحصيل الإلكتروني بسهولة ودون توقف.

وأكد أبو الفتوح اعتزاز البنك الأهلي المصري بالمشاركة في مشروع “طريقي”، باعتباره خطوة مهمة لدعم توجه الدولة نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، مع الالتزام بتقديم حلول دفع رقمية متطورة تسهم في تسهيل العمليات اليومية ورفع كفاءة منظومة التحصيل على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه، أكد QNB مصر مشاركته في جهود الدولة لتطوير منظومة تحصيل رسوم الطرق باستخدام أحدث وسائل الدفع الرقمي.

توفير حلول دفع رقمية مبتكرة تواكب أفضل الممارسات العالمية

وقال محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، إن إطلاق هذه المنظومة يعكس التزام البنك بدعم جهود الدولة في تطوير قطاع النقل وتوفير حلول دفع رقمية مبتكرة تواكب أفضل الممارسات العالمية، وتسهم في تسريع التحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.

وأوضح البيان أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة الطرق، لما تسهم به في تعزيز الشمول المالي، ورفع كفاءة التحصيل، وتحسين تجربة مستخدمي الطرق، بما يدعم جهود التحول الرقمي وتطوير منظومة المدفوعات الإلكترونية في مصر.