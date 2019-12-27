أسعار السمك الجملة: تراجع البلطي اليوم الجمعة 27-12-2019

كتبت- شيماء حفظي:

استقرت أسعار عدد من المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور خلال الأسبوع الماضي، فيما تراجع سعر كيلو السمك البلطي اليوم الجمعة 27-12-2019 عند نفس مستوى الجمعة الماضي.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح اليوم بين 30 و140 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراجع سعر كيلو السمك البلطي الجملة، جنيها ليتراوح اليوم بين 21 و 22 جنيها، بينما استقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع.

وظل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، ثابتا ليتراوح اليوم بين 50 و66 جنيهًا، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، بحسب الموقع الرسمي للسوق.

واستقر سعر الجمبري الممتاز خلال الأسبوع اليوم بين 300 جنيه و360 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري اليوم ليتراوح بين 110 جنيهات و160 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البوري، خلال الأسبوع ليتراوح بين 44 و50 جنيها.