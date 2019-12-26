كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي لليوم الرابع على التوالي، بنحو 3 جنيهات للجرام، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب ارتفع إلى عيار 21 اليوم 672 جنيها مقابل 669 جنيها أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 576 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 768 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5376 جنيها.

وعالميا، صعدت أسعار الذهب لتقترب من ذروة أسبوعين فوق المستوى 1500 دولار، اليوم الخميس، بفضل الضبابية التي تحيط بتوقيع اتفاق ‭‭‭"‬‬‬المرحلة واحد" التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بحسب وكالة رويترز.

‭‬‬‬وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1503.02 دولار للأوقية، بحلول الساعة 0513 بتوقيت جرينتش.

وبلغت الأسعار أعلى مستوياتها منذ الخامس من نوفمبر الجاري في وقت سابق من الجلسة عند 1503.87 دولار.