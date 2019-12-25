ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور 25-12-2019

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو الطماطم، والباذنجان البلدي بين 10 قروش و50 قرشا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس.

واستقرت أسعار عدد آخر من أصناف الخضر والفاكهة خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة اليوم السبت، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و 4.5 جنيه، بزيادة 10 قروش.

البطاطس بين 4 و 6 جنيهات.

البصل بين 5 و7 جنيهات.

الكوسة بين 5 و7 جنيهات.

الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البرتقال السكري بين 1.5 و3.5 جنيه.

البرتقال أبو سرة بين 2 و3.5 جنيه.

اليوسفي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

الجوافة بين 5 و7 جنيهات.

الرمان بين 4 و8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.