"تنمية المشروعات": تدريب 150 سيدة بالزاوية الحمراء ضمن تطوير العشوائيات

كتب- مصطفى عيد:

قال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه تم تدريب 150 سيدة وفتاة بمنطقة الزاوية الحمراء على أعمال الخياطة وصناعة الحلي وتدوير المخلفات المنزلية.

وأضاف الجهاز أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ الجهاز مشروع تطوير المناطق العشوائية بالزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، بإجمالي تمويل يبلغ 62 مليون جنيه، وهو عبارة عن منحة من الاتحاد الأوروبي من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية.

وذكر أنه تم أيضا ضمن المشروع تسهيل إتاحة القروض لعدد 112 شخصا من النساء والرجال / الشباب بالمنطقة لتعزيز فرص العمل.

وأشار الجهاز إلى أن المشروع تضمن كذلك تطوير خطوط البنية التحتية الرئيسية، وبعض الوحدات الصحية، وتطوير ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية، وكذلك تطوير فراغات ومناطق مفتوحة، وتطوير الأسواق العامة ومواقف الميكروباص المتاخمة لها، كما تم الانتهاء من تطوير مدرستين بالمنطقة بما يتناسب مع أعداد التلاميذ واحتياجاتهم.

وينفذ جهاز تنمية المشروعات برنامج الارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة بمحافظة القاهرة (الزاوية الحمراء، وعزبة خير الله)، ومحافظة الجيزة (أرض اللواء، وميت عقبة)، بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية من خلال منحة من الاتحاد الأوروبي قدرها 15 مليون يورو منذ يناير 2017.

ويهدف المشروع إلى تحسين نوعية الحياة للسكان بالمناطق الأربعة المستهدفة، وذلك من خلال الاستعانة بأكبر عدد ممكن من العمالة نصف الماهرة أو غير الماهرة، بدلا من استخدام المعدات التقليدية، وذلك بواسطة المقاولين من القطاع الخاص المحلي تحت إشراف الجهاز والمحافظة، وبالتعاون مع شركات المرافق والأجهزة التنفيذية المعنية.