أبو الفتوح: محفظة التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي تقفز إلى 90 مليار جنيه

كتبت- منال المصري:



قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، لمصراوي، إن محفظة التجزئة المصرفية بالبنك قفزت إلى 90 مليار جنيه خلال الشهر الجاري مقابل 74 مليار جنيه في يونيو 2019، بنسبة 24% نموا في نحو 6 أشهر فقط.

وأضاف أبو الفتوح، أن البنك يستهدف ارتفاع محفظة التجزئة المصرفية إلى 100 مليار جنيه مع نهاية يونيو المقبل، لتسجل نسبة نمو 35% مقارنة بنهاية يونيو الماضي، وهو ما يتجاوز النسبة المستهدفة للمحفظة خلال العام المالي الجاري.

وذكر أن زيادة معدلات النمو المتوقعة في محفظة التجزئة المصرفية بالبنك تأتي نتيجة زيادة القوة الشرائية في السوق المصري، وهو إشارة إلى عودة العجلة الإنتاجية للدوران نتيجة لتعافي معدلات نمو الاقتصاد ككل.

وأشار أبو الفتوح إلى أن قرار البنك المركزي برفع الحد الأقصى للقسط الشهري للقرض من 35% إلى 50% من إجمالي الدخل الشهري للعميل، سيساعد على زيادة معدلات نمو التجزئة المصرفية لأنه سيؤدي إلى زيادة الطلب على القروض الشخصية.

وقرر البنك المركزي، في كتاب دوري نشره أمس على موقعه الإلكتروني، رفع الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية، إلى 50% من مجموع دخولهم الشهرية، بدلا من 35%.

وقال المركزي في خطاب موجه للبنوك، نشره على ، إنه قرر تعديل نسبة إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية (القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي)، ليصبح حدها الأقصى 50% بدلا من 35% من مجموع الدخل الشهري.

وقرر المركزي الإبقاء على الحد الأقصى لقروض الإسكان الشخصي عند 40% من مجموع الدخل الشهري.