وصل لأقل مستوى له منذ 3 سنوات.. ماذا حدث لسعر الدولار في أسبوع؟ "فيديوجرافيك"

كتبت-ياسمين سليم:

انخفض متوسط سعر الدولار أمام الجنيه بنحو 11 قرشًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وانخفض سعر الدولار لأقل من 16 جنيهًا للمرة الأولى منذ 3 سنوات، ليصل متوسط سعره بنهاية الأسبوع 15.98 جنيه للشراء و16.08 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

ويعرض مصراوي في الفيديوجرافيك التالي حكاية انخفاض الدولار أمام الجنيه لأقل مستوى له منذ 3 سنوات.

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