وكيل المركزي: البنوك أصدرت أكثر من 5 ملايين بطاقة ميزة

كتب-علاء حجاج:

قال أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، إن البنوك المصرية أصدرت أكثر من 5 ملايين بطاقة ميزة، كما تم نشر 16 ألف نقطة بيع ضمن مشروع ميكنة التعاملات الحكومية.

وأضافت حسين خلال مشاركته بمؤتمر "كايرو أي سي تي" أنه جاري نشر 16 ألف نقطة دفع سريع QR Code، كما تم إطلاق 330 ألف بطاقة لذوي الهمم، ويتم حاليًا إصدار كروت جديدة لأصحاب المعاشات.

وأضاف أن البنك وقع بروتوكولات تعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهيئة مكافحة غسيل الأموال لوضع الإطار التنظيمي في مجال البناء التشريعي للتكنولوجيا المالية.

وقال أسامة كمال، رئيس مجلس إدارة شركة «تريد فيرز للمعارض»، المنظمة لمعرض ومؤتمر «كايرو أي سي تي»، إن الدورة السادسة من مؤتمر الدفع الإلكتروني والشمول المالي PAFIX «بافكس»، تأتي استكمالا للنجاح المحقق على مدار السنوات الماضية، في ظل الأهمية الكبرى لفكر الشمول المالي وتكنولوجيا المالية على مستوى الدولة.

وأضاف خلال مؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول المالي الذي اقيم ضمن فعاليات معرض كايرو أي سي تي، أن المؤتمر شهد دعمًا كبيرًا من العديد من الجهات الحكومية مثل البنك المركزي ووزارة المالية.