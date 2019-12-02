عامر: مبادرة المركزي للمشروعات الصغيرة ساهمت في خلق 100 ألف مؤسسة جديدة

شرم الشيخ- عبدالقادر رمضان ومنال المصري:

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ساهمت في خلق أكثر من 100 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة جديدة.

وأضاف عامر خلال كلمته اليوم الاثنين في المؤتمر الاقتصادي في أفريقيا، بمدينة شرم الشيخ، أن عدد المستفيدين من مبادرة البنك المركزي للمشروعات متناهية الصغر بالتعاون مع جمعيات التمويل متناهي الصغر بلغ أكثر من 4 ملايين مستفيد.

وأشار إلى أن البنك المركزي وضع تعريفا موحدا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في 2015، كما ألزم البنوك بتخصيص 20% من محافظها التمويلية لهذه المشروعات بهدف التوسع في دعم هذا القطاع الذي كان بعيدا عن الجهاز المصرفي.

وذكر عامر أن شركة ضمان مخاطر الائتمان أصدرت ضمانة بقيمة 2 مليار جنيه لدعم ضمان مخاطر الائتمان لتشجيع البنوك على توفير التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة وخاصة بالقطاع الزراعي.

وكان البنك المركزي أطلق في يناير 2016 مبادرة بفائدة مدعمة متناقصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشريحة 200 مليار جنيه بفائدة 5% للمشروعات الصغيرة، و7% للمشروعات المتوسطة لتمويل الآلات والمعدات، وحددت المبادرة 4 سنوات للتنفيذ.

كما تضمنت المبادرة تقديم تمويلات بفائدة منخفضة 12% للمشروعات المتوسطة لتمويل رأس المال العامل، ولكن تم إيقاف هذا النوع من التمويلات العام الماضي بعدما قدمت البنوك للمستثمرين الشريحة المخصصة لها بالمبادرة البالغة 10 مليارات جنيه.

كما أوقف المركزي تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة ذات النشاط التجاري ضمن المبادرة اعتبارا من يناير 2019.

وضخ الجهاز المصرفي 144.5 مليار جنيه تمويلات في مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى نهاية مايو الماضي، بحسب ما ذكره مصدر مسؤول في البنك المركزي في تصريحات سابقة.

وينظم "المؤتمر الاقتصادي في أفريقيا" بنك التنمية الأفريقي بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، والوحدة الاقتصادية المخصصة لقارة أفريقيا بنفس المنظمة أيضا.

ويركز موضوع المؤتمر الذي انطلق اليوم ويستمر 3 أيام، على "فرص العمل، وريادة الأعمال، وكفاءات و مهارات الشباب الأفريقي"، ويشهد حضور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وطارق شوقي وزير التربية والتعليم.