أرباح بنك عوده مصر ترتفع 6.5% خلال الربع الثالث من العام

كتبت- منال المصري:

ارتفع صافي ربح بنك عوده – مصر خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 6.5% لتصل إلى نحو 1.09 مليار جنيه، بحسب ييان من البنك اليوم الخميس.

وقال محمد بدير العضو المنتدب للبنك:" بنك عوده – مصر لديه رؤية واضحة تهدف إلى التوسع والانتشار في السوق المصرفي لما يتمتع به من صلابة ونمو مع الاهتمام بإضفاء قيمة مضافة للعملاء في كافة المعاملات المصرفية".

وقد وصل صافي الدخل من العائد إلى 2,100 مليار جنيه في ينهاية سبتمبر 2019 مقارنة بـ 1,745 مليار جنيه مصري في نهاية سبتمبر 2018.

وبلغت محفظة التجزئة المصرفية 7,3 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2019 مقارنة بـ 6.3 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2018 بنسبة زيادة قدرها 16%.

وسجلت محفظة ودائع العملاء مبلغ 61,8 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2019 بنسبة زيادة قدرها 5% مقارنة بالفترة المنتهية في ديسمبر 2018 والتي بلغت 59 مليار جنيه بحسب البيان.