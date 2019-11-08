أسعار السمك الجملة في أسبوع: تراجع البوري والبلطي

القاهرة – مصراوي:

تراجعت أسعار عدد من الأسماك والمأكولات البحرية بينها البلطي والبوري خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بسوق العبور، بينما استقر سعر سمك المكرونة السويسي.

وانخفض سعر كيلو السمك البلطي الجملة، خلال الأسبوع جنيها ليتراوح اليوم بين 24 و30 جنيها مقابل أسعار الجمعة الماضي.

وهبط سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح اليوم بين 30 و140 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراجع سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 جنيهًا و190 جنيها.

وانخفض سعر كيلو السمك البوري، خلال الأسبوع جينها ليتراوح اليوم بين 44 و50 جنيها، وفقا لبيانات السوق.

واستقر سعر الجمبري الممتاز ليترواح اليوم بين 300 جنيه و360 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، ليتراوح اليوم بين 50 و 66 جنيهًا، بحسب بيانات السوق.

واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع.