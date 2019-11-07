فاو: أسعار الغذاء العالمية ترتفع للمرة الأولى في 5 أشهر في أكتوبر الماضي

القاهرة- وكالات:

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، اليوم الخميس، إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للمرة الأولى في 5 أشهر في أكتوبر تشرين الماضي، بدعم من قفزات في أسعار السكر والحبوب، بحسب وكالة رويترز.

وبلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية على سلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 172.7 نقطة في أكتوبر الماضي ، مرتفعا 1.7% مقارنة مع الشهر السابق وستة بالمئة على أساس سنوي.

توقعت الفاو أيضا أن يبلغ إنتاج الحبوب العالمي 2.704 مليار طن في 2019، بما يقل قليلا عن توقعها السابق.

وقفز مؤشر الفاو لأسعار السكر 5.8% مقارنة مع مستويات سبتمبر أيلول، لأسباب على رأسها توقعات لانخفاض الإمدادات في العام المقبل بعد توقعات لتقليصات ضخمة على إنتاج السكر في الهند وتايلاند.

وخفضت المنظمة توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في 2019 نحو مليوني طن إلى 2.704 مليار طن، لكنه يظل أعلى بنسبة 1.8% فوق مستويات 2018.

ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج القمح 765 مليون طن، بانخفاض مليون طن تقريبا مقارنة مع التوقعات السابقة، لكنه ما زال متجها صوب تسجيل رقم قياسي جديد وبارتفاع 4.5% مقارنة مع 2018.