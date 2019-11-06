ميرجير ماركت تنظم منتدى الاندماج والاستحواذ والاستثمار المباشر في مصر

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار، إن منتدى "الاندماج والاستحواذ والاستثمار المباشر" سيعقد للمرة الثانية في مصر يوم 13 نوفمبر الجاري والذي تنظمه شركة ميرجير ماركت المتخصصة في مجال توفير الدراسات البحثية ومعلومات وبيانات صفقات الاندماج والاستحواذ حول العالم.

ويهدف المنتدى إلى تشجيع النقاش والحوار بين الخبراء والمتخصصين في مجال الاندماج والاستحواذ والاستثمار المباشر ممن يمثلون المؤسسات الإقليمية والدولية المعروفة.

ويعد المنتدى منصة مهمة لتقييم السوق المصري والإقليمي وتبادل وجهات النظر والخبرات حول القطاعات الجاذبة في مصر وإلقاء الضوء على نشاط الشركات الناشئة المزدهر حاليا.

ويتضمن برنامج المنتدى ثلاث جلسات: الأولى، سيتم تسليط الضوء فيها على عوامل نجاح صفقات الاندماج والاستحواذ من وجهة نظر مستثمرين استراتيجيين. والجلسة الثانية، ستركز على الرؤية الاستراتيجية للاستثمار المباشر في مصر ونظرة على القطاعات الجاذبة لهذا النشاط، أما الجلسة الثالثة، فسوف تناقش نشاط الشركات الناشئة الواعد في مصر.