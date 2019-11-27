مؤشرات البورصة تواصل التراجع الجماعي.. والرئيسي ينخفض للجلسة الثامنة

كتب- مصطفى عيد:

واصلت مؤشرات البورصة التراجع الجماعي مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب والمصريين.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.16% بنهاية التعاملات إلى مستوى 13760 نقطة، ليواصل المؤشر الانخفاض للجلسة الثامنة على التوالي

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.26%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.38%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والمصريين في الأسهم والسندات صافي بيع بقيمة 116.8 مليون جنيه، و26.3 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 143.1 مليون جنيه.

وكانت مؤشرات البورصة انخفضت بشكل جماعي، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وتراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.38%، إلى مستوى 13782 نقطة.