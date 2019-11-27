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أبرز 9 أرقام عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (إنفوجرافيك)

03:31 م الأربعاء 27 نوفمبر 2019
أبرز 9 أرقام عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (إنفوجرافيك)

أبرز 9 أرقام عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

كتب- مصطفى عيد:

تصميم- مايكل عادل:

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، افتتاح عدد من المشروعات القومية في بورسعيد، ومن ضمنها أنفاق 3 يوليو، والتي تعد من أكبر المشروعات القومية، وتربط منطقة جنوب بورسعيد بسيناء، كما تربط غرب مدن القناة بشرقها لتسهيل حركة التجارة في منطقة إقليم قناة السويس.

وبهذه المناسبة، يعرض مصراوي، أبرز 9 أرقام عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تضم هذه المشروعات، عبر الإنفوجرافيك التالي، بحسب الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للمنطقة، وتصريحات لرئيسها السابق مهاب مميش.

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