أبرز 9 أرقام عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (إنفوجرافيك)
كتب- مصطفى عيد:
تصميم- مايكل عادل:
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، افتتاح عدد من المشروعات القومية في بورسعيد، ومن ضمنها أنفاق 3 يوليو، والتي تعد من أكبر المشروعات القومية، وتربط منطقة جنوب بورسعيد بسيناء، كما تربط غرب مدن القناة بشرقها لتسهيل حركة التجارة في منطقة إقليم قناة السويس.
وبهذه المناسبة، يعرض مصراوي، أبرز 9 أرقام عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تضم هذه المشروعات، عبر الإنفوجرافيك التالي، بحسب الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للمنطقة، وتصريحات لرئيسها السابق مهاب مميش.
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