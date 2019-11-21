بنك الاستثمار الأوروبي: 9.2 مليار يورو استثمارات في مصر خلال 40 عاما

كتبت- منال المصري :

قال بنك الاستثمار الأوروبي، في بيان اليوم الخميس، إن حجم استثماراته في مصر منذ عام 1979 حتى الآن بلغت أكثر من 9.2 مليار يورو منهم 6.8 مليار يورو لتحسين البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية ودعم تنمية القطاع الخاص.

وأشار البنك إلى أن هذه التمويلات بدأت بتوقيع قرض من بنك الاستثمار الأوروبي مع هيئة قناة السويس منذ 40 عامًا لدعم تعميق وتوسيع هذه القناة الاستراتيجية.

وفي عام 2003 افتتح بنك الاستثمار الأوروبي أول مكتب له في المنطقة في القاهرة لتعزيز العلاقة مع مصر، بحسب البيان.

وقال البيان إن نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي داريو شانا بيكو سيزور مصر يوم السبت المقبل للمشاركة في منتدى "استثمر في إفريقيا 2019" و للاحتفال بالذكرى 40 للعمليات المحلية لأكبر مؤسسة مالية مالية في العالم في مصر.

وأشار البنك، إلى أن شانا بيكو سيجتمع بالرئيس عبد الفتاح السيسي ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر الأسبوع المقبل .

ووقع بنك الاستثمار الأوروبي العام الجاري على استثمارات إجمالية قدرها 350 مليون يورو في القطاع العام لدعم خط مترو القاهرة 1، و 380 مليون يورو أخرى لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وميدكابس في القطاع الخاص.

ومن المتوقع بنهاية العام الجاري إجراء توقيعات أخري لمحطة الإسكندرية الغربية لمعالجة مياه الصرف الصحي يصل إلى 120 مليون يورو وتمويلات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة مع بنك مصر بقيمة 500 مليون يورو بحسب البنك .

وقال داريو سكانابيكو، إننا اليوم نحتفل بمرور 40 عامًا على التعاون مع مصر ، وساند اقتصاد مصر في المراحل الصعبة، متوقعا هذا العام تصل استثمارات البنك في مصر أكثر من مليار يورو لدعم مشاريع البنية التحتية العامة ذات الأولوية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ويهدف بنك الاستثمار الأوروبي من دعم مصر تحسين حياة الناس، وجودة الخدمات العامة وبيئة الأعمال العامة في مصر.

ويقدم بنك الاستثمار الأوروبي خبرته في جميع أنحاء العالم حسب القطاع ومعرفة المنطقة والتمويل التنافسي لضمان الاستدامة والقدرة التنافسية للمشاريع الممولة.