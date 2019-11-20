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التجارة الإلكترونية ترفع إيرادات قطاع الخدمات بالبريد إلى 3 مليارات جنيه في عام

02:37 م الأربعاء 20 نوفمبر 2019
التجارة الإلكترونية ترفع إيرادات قطاع الخدمات بالبريد إلى 3 مليارات جنيه في عام

التجارة الإلكترونية ترفع إيرادات قطاع الخدمات بالب

كتبت-علاء حجاج:

قال عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة ركزت في العام المالي الماضي على زيادة إيراداتها من الخدمات وعدم الاكتفاء بنمو إيرادات الاستثمارات.

وأضاف خلال مائدة مستديرة اليوم أن إيرادات قطاع الخدمات وصلت إلى 3 مليارات جنيه في العام المالي الماضي بزيادة 25٪ عن العام السابق له والذي حققت فيه الهيئة 2.2 مليار جنيه.

وأوضح أن خدمات البريد السريع والخدمات المالية هي صاحبة الحصة الأكبر من عائدات قطاع الخدمات في البريد وذلك بفضل نمو التجارة الإلكترونية وتطوير مكاتب البريد التي تقدم مختلف الخدمات المالية.

وبحسب الصغير فقد نمت إيداعات المودعين من 200 مليار إلى 218 مليار جنيه في العام المالي الماضي.

عصام الصغير البريد المصري خدمات البريد التجارة الإلكترونية

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