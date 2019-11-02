تعرف على أسعار السمك والمأكولات البحرية بسوق الجملة اليوم

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم السبت، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 25 و30 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البوري خلال تعاملات اليوم، ليتراوح بين 45 و51 جنيها، وسجل سعر كيلو الكابوريا بين 30 و150 جنيها.

وبقى سعر كيلو الجمبري مستقرا، بين 300 جنيه و360 جنيها.

وتراوح سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 50 و66 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 جنيها و210 جنيهات، وسعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها.