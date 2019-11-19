الاحتياطي الأجنبي لمصر يقفز أكثر من الضعف في 3 سنوات (إنفوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

تصميم- مايكل عادل:

أظهرت بيانات البنك المركزي، أن احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك واصل ارتفاعه للشهر العاشر على التوالي، خلال أكتوبر الماضي، ليشهد قفزة كبيرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مقارنة بما كان عليه قبل تعويم الجنيه، وذلك بزيادة 26.2 مليار دولار، بنسبة 137.6%.

ووفقا لبيانات المركزي، شهد احتياطي النقد الأجنبي زيادة قيمتها 129 مليون دولار خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بنهاية سبتمبر، ليسجل أعلى مستوى تاريخي له، عند 45.247 مليار دولار، كاسرا أعلى رقم حققه في الشهر السابق عليه عند 45.118 مليار دولار.

وساهم تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016، في زيادة تدفقات العملات الأجنبية إلى البنوك، وحل أزمة نقصها، وزيادة قدرة الحكومة على الاقتراض وطرح سندات دولية، وحصول مصر على تمويلات من مؤسسات دولية.

وانعكست كل هذه التدفقات في النهاية على الاحتياطي على استمرار الاحتياطي في تسجيل الزيادة شهريا خلال فترة 36 شهرا بعد التعويم، عدا مرة وحيدة فقط في ديسمبر الماضي عندما تراجع الاحتياطي بقيمة 2 مليار دولار.

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالية التطور السنوي لاحتياطي النقد الأجنبي، منذ تحرير سعر الصرف، وذلك بحسب بيانات البنك المركزي.

اقرأ أيضا:

ولاية عامر تنتهي خلال أيام.. البنوك تنتظر حسم اسم محافظ المركزي الجديد