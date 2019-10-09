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أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

10:52 ص الأربعاء 09 أكتوبر 2019
أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

دولار

كتب- مصطفى عيد:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الثلاثاء.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي، ومصر عند 16.23 جنيه للشراء، و16.33 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك التجاري الدولي، والتعمير والإسكان والعربي الأفريقي والإسكندرية عند 16.24 جنيه للشراء و16.34 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنوك قناة السويس وكريدي أجريكول والبركة عند 16.26 جنيه للشراء، و16.36 جنيه للبيع.

وانخفض سعر شراء الدولار قرشا واحد في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 16.26 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 16.36 جنيه.

الدولار الجنيه البنك الأهلي

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