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    التضامن: السيطرة على حريق محدود بمقر الوزارة بالعجوزة

    04:56 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2019
    التضامن: السيطرة على حريق محدود بمقر الوزارة بالعجوزة

    غادة والي

    القاهرة- مصراوي:

    قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن قوات الدفاع المدني والمطافئ سيطرت على حريق محدود بمقر الوزارة في منطقة العجوزة بالجيزة بعد نشوبه اليوم الثلاثاء.

    وأضافت الوزارة أنه لم ينتج عن الحريق أي خسائر في الأرواح أو إصابات أو تلفيات، مشيرة إلى أن غادة والي وزيرة التضامن تابعت جهود السيطرة على الحريق لحظة بلحظة، من الولايات المتحدة الأمريكية التي تزورها حاليا.

    وأشارت الوزارة إلى أن الحريق نتج عن حدوث اشتعال في جزء من وصلة التكييف المركزي لمسرح الوزارة، وحدث بعد مغادرة معظم موظفي الوزارة للمقر.

    العجوزة حريق وزارة التضامن الاجتماعي الجيزة

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