مصر تواصل جني ثمار التنقيب عن البترول مع اكتشاف بئر جديد (فيديوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت شركة "إيني" الإيطالية، يوم الجمعة الماضي، اكتشاف بئر بترولية جديدة في منطقة (أبورديس سدري) بخليج السويس، بإنتاج مبدئي 5 آلاف برميل نفط يوميا.

ويأتي هذا الكشف ضمن مجموعة من اكتشافات الغاز والبترول التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة، والتي دفعت شركات البترول الأجنبية للعودة إلى العمل بقوة في البلاد.

ويرصد مصراوي في الفيديوجرافيك التالي أبرز تطورات قطاع البترول في مصر، واكتشافات البترول والغاز في السنوات الأخيرة.