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مصر تواصل جني ثمار التنقيب عن البترول مع اكتشاف بئر جديد (فيديوجرافيك)

03:26 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2019
مصر تواصل جني ثمار التنقيب عن البترول مع اكتشاف بئر جديد (فيديوجرافيك)

بترول وغاز

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت شركة "إيني" الإيطالية، يوم الجمعة الماضي، اكتشاف بئر بترولية جديدة في منطقة (أبورديس سدري) بخليج السويس، بإنتاج مبدئي 5 آلاف برميل نفط يوميا.

ويأتي هذا الكشف ضمن مجموعة من اكتشافات الغاز والبترول التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة، والتي دفعت شركات البترول الأجنبية للعودة إلى العمل بقوة في البلاد.

ويرصد مصراوي في الفيديوجرافيك التالي أبرز تطورات قطاع البترول في مصر، واكتشافات البترول والغاز في السنوات الأخيرة.

شركة إيني الإيطالية مصر التنقيب عن البترول منطقة أبورديس سدري خليج السويس النفط

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