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    محمد بن راشد: 61 مليار درهم موازنة الإمارات في 2020 وبدون عجز

    12:16 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2019
    محمد بن راشد: 61 مليار درهم موازنة الإمارات في 2020 وبدون عجز

    الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

    القاهرة- وكالات:

    كتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس وزراء الإمارات ونائب الرئيس في تغريدة اليوم الثلاثاء أن الميزانية الاتحادية للإمارات لعام 2020 تبلغ 61 مليار درهم وبدون عجز.

    وأضاف الشيخ محمد وهو أيضا حاكم دبي "ثلث الميزانية تم تخصيصه لقطاع التنمية الاجتماعية وثلثه للشئون الحكومية والباقي للبنية التحتية والموارد الاقتصادية والمنافع المعيشية".

    وبحسب وزارة المالية الإماراتية، بلغ حجم الميزانية الاتحادية 60.3 مليار درهم في عام 2019 ولم تتضمن عجزا أيضا.

    محمد بن راشد آل مكتوم مجلس وزراء الإمارات الإمارات

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