محمد بن راشد: 61 مليار درهم موازنة الإمارات في 2020 وبدون عجز

القاهرة- وكالات:

كتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس وزراء الإمارات ونائب الرئيس في تغريدة اليوم الثلاثاء أن الميزانية الاتحادية للإمارات لعام 2020 تبلغ 61 مليار درهم وبدون عجز.

وأضاف الشيخ محمد وهو أيضا حاكم دبي "ثلث الميزانية تم تخصيصه لقطاع التنمية الاجتماعية وثلثه للشئون الحكومية والباقي للبنية التحتية والموارد الاقتصادية والمنافع المعيشية".

وبحسب وزارة المالية الإماراتية، بلغ حجم الميزانية الاتحادية 60.3 مليار درهم في عام 2019 ولم تتضمن عجزا أيضا.