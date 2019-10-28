الاتحاد الدولي للاتصالات: 50% من العالم لا يزال غير متصل بالإنترنت

كتب- محمد علاء الدين:

قال ماريو مايوفيتش، مدير مكتب قطاع اتصالات الراديو في الاتحاد الدولي للاتصالات، اليوم الاثنين، إن المصريين القدماء كانوا يوثقون اللحظات الهامة في حياتهم على جدران المعابد وحاليا ننشر اللحظات الهامة في حياتنا على حوائط السوشيال ميديا.

وأضاف مايوفيتش، في كلمته خلال افتتاح مؤتمر الاتصالات الراديوية في شرم الشيخ الذي يحضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه على الرغم من التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، يوجد نحو 50% من العالم غير متصل بالإنترنت.

وأوضح مايوفيتش، إن المؤتمر سيناقش تأثيرات الاتصالات على كافة الخدمات التابعة مثل مناقشة تغير المناخ والتنمية المستدامة واستخدامات البنية التحتية الأرضية والفضائية وتقسيم الترددات.

وأشار مايوفيتش، إلى أن التقنيات الحديثة واستخدامات الترددات تمثل اقتصاديات بتريليونات الدولارات، موضحا أن القواعد المنظمة للاتصالات بدأت من 130 عاما.

وأكد مايوفيتش، على أن العاملين في الاتحاد الدولي للاتصالات مستعدين للمشاركة في كافة الإجراءات التي تساعد على إنجاح المؤتمر متوجها بالشكر لمصر لاستضافة وتنظيم الدورة الحالية من مؤتمر الاتصالات الراديوية.

يشارك في المؤتمر الذي يعقد لأول مرة منذ 20 عاما خارج مقر الاتحاد بجنيف، أكثر من 3500 مشارك من 140 دولة، وأكثر من 50 وزيرا ونائب وزير اتصالات من مختلف دول العالم، إضافة إلى مشاركة أكثر من 50 شركة ومنظمة دولية عاملة في مجال الاتصالات حول العالم، ويناقش المؤتمر خلال جلساته ما لا يقل عن 1000 ورقة عمل.

يذكر أن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، هو مؤتمر دولي تابع للاتحاد الدولي للاتصالات وهو أحد منظمات الأمم المتحدة، حيث تقوم الحكومات المشاركة في هذا المؤتمر باستعراض ومراجعة لوائح الراديو، وهي المعاهدة الدولية التي تحكم استخدام طيف الترددات الراديوية، وسوف ترأس مصر هذا المؤتمر العالمي بصفتها الدولة المستضيفة.