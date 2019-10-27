أسعار الدولار تتراجع في 4 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 4 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، واستقر سعره في 6 بنوك أخرى.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنك قناة السويس إلى 16.7 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

وتراجع سعر صرف الدولار قرشين في بنكي العربي الأفريقي، وكريدي أجريكول، إلى 16.8 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشين في بنك التعمير والإسكان، عند 16.10 جنيه للشراء و16.20 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر عند 16.10 جنيه للشراء و16.20 جنيه للبيع.

واستقر سعرالدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، عند 16.12 جنيه، و 16.22 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك البركة عند 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية، ثابتا في بنوك والتجاري الدولي، والإسكندرية عند 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا:

"الجنيه يتعافى".. لماذا يواصل الدولار تراجعه في مصر؟ (فيديو)