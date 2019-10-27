عمران: 116% زيادة بأقساط التأمين التكافلي في أول 8 أشهر من 2019

كتب- مصطفى عيد:

أعلن محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أن أقساط نشاط التأمين التكافلي ارتفعت بنسبة 116.4% خلال أول 8 أشهر من عام 2019، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب بيان من الرقابة المالية اليوم الأحد، قال عمران إن جملة الأقساط المحصلة عن نشاط التأمين التكافلى (حياة- ممتلكات) بلغت في الفترة من يناير الى أغسطس 2019 حوالي 5.4 مليار جنيه، مقابل 2.5 مليار جنيه عن نفس الفترة من عام 2018.

بينما ارتفعت قيمة التعويضات المسددة من شركات التأمين التكافلي لحوالي 928.6 مليون جنيه خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2019، مقابل 591 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2018، بزيادة 56.9%، وفقا لعمران.

ويبلغ عدد الشركات العاملة في نشاط التأمين التكافلي في مصر 10 شركات.